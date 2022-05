Un super PC portable Asus 14" à moins de 450€ chez Cdiscount

Avec ce PC portable, vous allez pouvoir avoir un usage polyvalent au quotidien. Il ne faut tout de même pas trop lui en demander niveau gaming car il est dépourvu de carte graphique dédiée. Toutefois le processeur AMD Ryzen 5 5500U Lucienne avec sa fréquence de 2.1 GHz, ses 6 cœurs et son TDP de 15W propose un chipset AMD Radeon Vega 7.

Pour faire tourner tous vos programmes il est équipé de 8 Go de RAM, divisés en 2 x 4 Go dont l'une des deux barrettes est soudée. Mais rien ne vous empêche de changer l'autre afin de lui faire gagner un peu plus en fluidité.

Le système d'exploitation est Windows 10 64 bits et il est installé sur un SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe 3.0). Pour la connectivité, vous avez droit à deux ports USB 2.0, un USB 3.2, un USB 3.2 Type-C (Gen1), un port HDMI 1.4 et un lecteur de carte microSD/SDHC/SDXC.