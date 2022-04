Le PC portable HP Pavilion 15,6" est à moins de 500€ en ce moment !

Le HP Pavilion 15,6" mesure 360,2 x 234 x 17,9 mm pour un poids minimum de 1,75 kg. Il peut donc facilement être transporté et utilisé partout, d'autant que sa batterie dispose d'une autonomie théorique de 6h environ.

Lorsque vous l'ouvrez, vous faites face à un écran Full HD de 15,6" avec un traitement antireflet. Il s'allume sur la toute dernière version de Windows, Windows 11 64 bits.

Cette dernière est installée sur le SSD de 512 Go disponible dans l'ordinateur. Et il tourne au mieux grâce aux 8 Go de RAM associés. Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez plus tard ajoutez une deuxième barrette sur le slot libre pour faire monter la RAM à 16 Go, le maximum supporté par le HP Pavilion.

Enfin, vous avez droit à une belle connectique puisqu'en plus du WiFi 5 et du Bluetooth 4.2 vous avez deux ports USB 3.0, un USB 3.2 Type-C (Gen2), une prise HDMI 2.0 et un lecteur de carte microSD/SDHC/SDXC.