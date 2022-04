Baisse de prix drastique sur le PC gamer HP Victus 16 avec sa RTX 3060 et un jeu offert

L'HP Victus 16 est, aussi bien sur le papier qu'en réalité, un monstre de puissance. Cela commence depuis son très bel écran LED Full HD de 15,6" dont la fréquence de rafraîchissement peut atteindre les 144 images par seconde.

Le processeur est un Intel Core i5-11400H Tiger Lake-H avec six coeurs et une fréquence de 2.7 GHz. Celui-ci propose une puce graphique Intel Iris Xe qui suffira pour le multimédia et la bureautique. Mais au moment de sortir l'artillerie lourde c'est la NVIDIA Ampere GeForce RTX 3060 avec 6 Go GDDR6 dédiés qui va prendre le relais.

Pour faire tourner tout ça vous avez pas moins de 16 Go de RAM répartis sur deux slots, que vous pouvez améliorer jusqu'à en avoir 64 Go. Le SSD fait 512 Go moins l'espace occupé par Windows 10.

Enfin pour la connectique vous avez bien sûr le WiFi 6, le Bluetooth 5, un port Ethernet, trois prises USB 3.0 dont 1 chargeable, un port USB 3.2 Type-C (Gen1), une prise HDMI 2.1 et un lecteur de carte SD.