Le Samsung Galaxy Z Flip 3 avec la montre Watch 4 Classic à un prix hallucinant !

Le Galaxy Z Flip 3 est le smartphone pliant le plus abouti de chez Samsung. Il est donc doté d'un écran interne Dynamic AMOLED 2X de 6,7" avec un affichage en 2640 x 1080 pixels pour une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Et à l'extérieur, un écran Super AMOLED de 1,9" 260 x 512 pixels et 60 Hz.

Il dispose d'un processeur Snapdragon 888, 128 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM. Pour ce qui est de l'autonomie vous pouvez compter sur une journée d'utilisation. Et les capteurs photo à l'arrière font 12 et 12 Mpx. Pour ce qui est des selfies, vous avez un capteur 10 Mpx.

La montre quant à elle est le compagnon idéal du smartphone. Reliée à celui-ci en Bluetooth, elle recueille vos données de santé, suit votre qualité de sommeil et affiche les notifications de votre téléphone. Il est d'ailleurs possible d'y répondre via le clavier tactile de l'écran. Mais aussi de passer vos appels directement via le micro et le haut-parleur de la montre.