Une RTX 3060 dans ce PC portable gamer MSI à un prix très attractif

Le MSI Katana GF76 est une belle machine mesurant 398 x 273 x 25,2 mm pour 2,3 kilos sur la balance. Sa batterie lui offre une autonomie de 6h ce qui, pour un ordinateur aussi gourmand, est plus que bon. Il est équipé d'un écran Full HD mat et antireflet de 17" avec un affichage 16:9 et une fréquence de rafraîchissement capable de monter à 144Hz.

Le processeur est un Intel Core i7-11800H octo-core avec une fréquence de 2,3 GHz et doté d'une puce graphique Intel Iris Xe. Mais la vraie carte graphique c'est bien entendu la Nvidia GeForce RTX 3060 avec ses 6 Go DDR6 de mémoire dédiés. Le tout épaulé par 16 Go de RAM afin que les jeux tournent de façon fluide.

Le stockage se fait sur un SSD de 512 Go. D'ailleurs, il est important de préciser que ce PC est livré sans OS de préinstallé. C'est à vous de lui installer Windows, Linux, Ubuntu ou autre via une clé USB bootable afin qu'il soit fin prêt à l'emploi. Ensuite, à vous les parties jusqu'au bout de la nuit et au-delà.