Laissez-vous tenter par ce PC gamer Lenovo Legion 5 et sa RTX 3060

Passons maintenant au descriptif technique de cet ordinateur Lenovo Legion 5 15ACH6H. Son aspect extérieur d'abord : il mesure 362,56 x 260,61 x 22,5/25,75 mm (en fonction de l'endroit). Il pèse 2,4 kg et peut donc aisément être transporté.

Son écran Full LED IPS de 15,6" affiche de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 165Hz et il est compatible FreeSync. Pour la connectique vous avez une prise Ethernet, une connexion Bluetooth/Wifi. Ainsi que quatre prises USB 3.0 (dont un PowerShare), deux ports USB 3.2 Type-C (Gen2, dont un PowerDelivery) et une prise HDMI 2.1.

Pour ce qui est des composants, le processeur est AMD Ryzen 5 5600H Cezanne avec six coeurs et une fréquence de base de 3,3 GHz. Il est épaulé par une puce graphique intégrée Radeon Vega 7 mais surtout une carte graphique dédiée NVIDIA Ampere GeForce RTX 3060 avec 8 Go DDR6 dédiés.

La mémoire interne est composée de deux barrettes de 8 Go de RAM. Il est possible de les changer si vous le désirez, le PC pouvant supporter jusqu'à 32 Go de RAM au total. Et pour le stockage il y a un SSD M.2 de 512 Go ainsi qu'un second emplacement M.2 libre afin d'y mettre un deuxième disque.

Enfin, l'autonomie annoncée par le constructeur est de 6h.