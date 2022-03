Vente Flash Asus : 3 offres PC portables à ne pas manquer chez Cdiscount

Le processeur est lui aussi plus puissant : il s'agit d'un Intel Core i5-1035G1 Ice Lake deux cœurs avec une fréquence de base de 1,0 GHz. La puce graphique intégrée est la même, il s'agit d'une Intel UHD 620. Et le tout fonctionne avec 8 Go de RAM et un SSD M.2 de 512 Go sur lequel est préinstallé Windows 11, la toute dernière version.

Il bénéficie du WiFi 5 et du Bluetooth 4.1 en plus de deux prises USB 2.0, une USB 3.0, une USB 3.1 Type-C (Gen1), un port HDMI 1.4 et un slot microSD. Là aussi l'autonomie est estimée à 5h environ et il pèse 200g de plus que le précédent, soit 1,8 kg au total.