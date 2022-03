Lenovo Legion 5, le PC gamer ultime (RTX 3060) à moins de 900€

La carte graphique n'est pas le seul composant à retenir de ce PC gamer. La RTX 3060 de NVIDIA est évidemment une carte graphique ultra-puissante, capable de satisfaire les exigences des derniers jeux du moment. Mais le processeur AMD Ryzen 5 5600H et les 8 Go de mémoire vive sont aussi très performants. Il faut également mentionner ses 512 Go de stockage SSD. Depuis leur support M.2, ceux-ci assureront un lancement plus rapide de tous vos logiciels.

Cette configuration est complétée par un écran 15,6" parfaitement optimisé. Rafraîchi en 120 Hz, il offre une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) totalement fluide, un indispensable pour le jeu vidéo. Mais cet écran dispose aussi d'un traitement anti-éblouissement et est compatible avec la technologie FreeSync.

Idéal pour les usages nomades, le Lenovo Legion 5 15ACH6H affiche finalement jusqu'à 7 heures d'autonomie et dispose de l'incontournable clavier rétroéclairé. Autant dire que vous pourrez continuer à jouer durant très longtemps, et même de nuit.