Lenovo IdeaPad 3 : un excellent PC portable à moins de 700€

Le Lenovo IdeaPad 3 est un ordinateur portable aux composants solides et impressionnants compte tenu de sa petite taille. Il est déjà doté d'un écran de 15,6" avec un traitement antireflet et mate qui affiche une résolution de 1980 x 1020 pixels, soit du Full HD.

Il fonctionne avec un processeur AMD Ryzen 7 5700U Lucienne 8 cœurs et un TDP de 15W. À cela s'ajoutent 16 Go de RAM répartis en 2 barrettes de 8 Go. Pour la partie graphique il faut compter sur la puce graphique AMD Radeon Vega 8 intégrée au processeur.

Le stockage se fait sur un SSD M.2 de 1 To. Dessus il n'y a pas d'OS installé, vous pourrez ainsi y mettre ce que vous souhaitez : Windows, Linux, Ubuntu… Et sachez par ailleurs qu'il y a un second slot de 2,5" de libre pour rajouter un autre espace de stockage.

La connectique est composée d'un port USB 3.0, un port USB 2.0, un USB 3.2 Type-C (Gen1), un HDMI 1.4b et un port SD/SDHC/SDXC/MMC. La batterie quant à elle offre une autonomie totale de 6h.