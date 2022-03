Ce PC portable gamer Asus et sa RTX 3060 chute à moins de 950€

Passons en revue la fiche technique de cet Asus Dash F15. Il est doté d'un écran antireflet de 15.6’’ avec une fréquence de rafraîchissement qui peut s'élever à 144 Hz. La carte graphique, nous n'allons pas revenir dessus puisqu'elle a déjà été évoquée. Mais sachez qu'il y a également un chipset Intel Iris Xe qui entre en jeu lorsqu'il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance de calcul pour l'affichage.

Pour la mémoire interne, il y a deux emplacements pour accueillir des SSD. Le premier est occupé par un modèle M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 de 512 Go. Et le second est libre pour que vous y ajoutiez un second disque SATA/NVMe PCIe 3.0. Il y a également 16 Go de mémoire vive installés, soit deux barrettes de 8 Go dont l'une est soudée.

Enfin, pour la connectique vous avez accès à trois ports USB 3.0, un port USB 4 Type-C Thunderbolt 4 et une prise HDMI 2.0b. L'autonomie de la batterie est de 9h environ, ce qui permet de partir une petite journée pour jouer loin d'un chargeur.