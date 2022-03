4 offres immanquables sur les PC portables HP chez Cdiscount !

On continue cette fois avec un modèle gamer, le HP Pavilion ec2146nf . Il est affiché à 649,99€ chez Cdiscount. Mais bénéficie de la même offre de remboursement que le modèle précédent (et les suivants). Ce qui fait qu'après remboursement il vous sera revenu à 579,99€.

Il s'agit d'un ordinateur doté d'un écran de 15.6’’ Full HD mate et antireflet. Il mesure 360 x 257 x 23.5 pour 1,98 kg et est équipé d'une batterie qui offre une autonomie de 7h environ. Il tourne avec Windows 10 version 64 bits installé dessus et peut sans soucis passer à Windows 11.

Il tourne avec 2 x 4 Go de RAM (les deux slots sont occupés) et un processeur AMD Ryzen 5 5600H Cezanne doté de six cœurs avec une fréquence de 3,3 GHz. PC gamer oblige, il dispose d'une carte graphique, une NVIDIA Turing GeForce GTX 1650 avec 4 Go GDDR6 dédiés. Il y a également une puce graphique Radeon Vega 7. Et il est équipé du système Optimus qui switch de l'une à l'autre en fonction des besoins.

Enfin, il dispose d'un SSD M.2 de 512 Go de mémoire et d'un port USB 3.0, un USB 2.0, un USB 3.1 Type-C (Gen1), un HDMI 2.0 et un slot SD. Notez qu'il est fourni avec une souris filaire ainsi que le tapis qui l'accompagne.