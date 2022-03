Asus Vivobook Pro : le PC portable avec écran OLED est moins cher avec ce code promo

Comme son nom l'indique, ce PC portable est équipé d'un superbe écran OLED 14 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels. Autant dire qu'il saura mettre en valeur vos contenus avec des contrastes plus appuyés et des couleurs toujours plus vives. À l'intérieur de la bête, on retrouve un processeur Intel Core i5 (11ème génération) 11300H à 3,1 GHz. Il est accompagné par une carte graphique Intel Iris Xe Graphics, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation Windows 10 Home est présent.