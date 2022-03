L'excellent Lenovo IdeaPad 5 est 150€ moins cher chez Darty

Passons maintenant en revue les caractéristiques techniques de l'IdeaPad 5. Ainsi, vous pourrez constater si l'usage que vous souhaitez en faire est possible ou pas. On a déjà parlé de son écran Full HD de 15,6". À noter qu'il est doté d'un filtre antireflet.

Le processeur est un AMD Ryzen 7 5700U Lucienne de 1.8 GHz (pouvant aller jusqu'à 4,3 GHz) avec 8 cœurs, accompagné d'une puce graphique AMD Radeon Vega 8. Celle-ci sert à faire tourner vos logiciels et jeux dans de bonnes conditions.

Pour le stockage interne, vous avez un SSD M.2 de 512 Go et une barrette de 8 Go de RAM soudée. Le son est assuré par deux haut-parleurs Dolby Audio de 2W. Il est équipé d'une webcam et d'un micro également. Ainsi que de quoi le connecter en WiFi et en Bluetooth.

Enfin, pour la connectique vous disposez de deux ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type-C Gen1, un port HDMI 1.4 et un lecteur de carte SD/MMC. À noter que le PC est dépourvu de lecteur optique, ce qui lui permet d'économiser en termes de dimensions et de proposer un format compact.