Ce PC portable gamer Asus avec sa RTX3060 à prix choc !

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer ASUS, une marque d'excellente réputation dans le domaine, modèle DASH-TUF516PM-HN951W. Derrière cette dénomination à rallonge se cache une très solide fiche technique, à commencer par une dalle IPS de 15,6" FHD dotée d'un temps de réponse de 3ms pour un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour un meilleur confort d'utilisation, l'écran s'accompagne de fonctionnalités comme l'Adaptive-Sync ou encore un filtre anti-éblouissement.

Sous le capot, ce PC portable embarque une très prisée RTX 3060 6 Go, un processeur Intel Core i5-11300H composé de 4 cœurs cadencés de 3,10 à 4,40 Ghz et 8 threads, ainsi que deux barrettes de RAM 8 Go DDR4-3200. Il intègre également un SSD M.2 NVMe de 512 Go. À noter que ce PC portable embarque nativement une version familiale de Windows 11.

Côté connectique, rien à redire non plus avec 2 ports M.2 (PCI Express/SATA), une prise casque et micro, 3 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port USB-C 4, un port Ethernet et un port HDMI. Le support du Wi-Fi et du Bluetooth 5.2 sont bien sûr de la partie.

Tout ceci est engoncé dans un bel écrin doté d'une parure gris éclipse qui se montre aussi compact que léger. Son clavier rétroéclairé d'un bleu clair élégant se veut également très réactif avec une distance d'activation des touches de seulement 1,7mm, avec moins de 30dB pour un usage particulièrement silencieux.



Pour parfaire un tableau déjà fort attrayant, l'achat de ce produit s'accompagne d'un mois offert au Xbox Game Pass PC, afin de profiter de sa puissance sur un vaste catalogue de jeux.