Bon plan Acer : un écran PC Gamer incurvé 23,6" FHD à prix cassé

Cet écran Acer Nitro EI242QRPbiipx est idéal pour les amateurs de jeu vidéo sur ordinateur. En effet, celui-ci vous propose tout d'abord une bel écran LCD à rétroéclairage LED de 23,6 pouces. Avec une luminosité de 250 cd/m², une définition Full HD de 1920 x 1080 (1080p) et un taux de rafraichissement de 165 Hz, tout est pensé pour vous en mettre plein les yeux, mais aussi avoir du répondant. La prise en charge de près de 16,7 millions de couleurs, un facteur de contraste 1000:1 / 100000000:1 et un facteur de forme 16:9 complètent le tout.

Profitez de sensation optimal grâce à cet écran incurvé (1200 R). Vous pouvez également l'incliner de -5 à +15° selon votre convenance. Pour faire de vous le meilleur, Acer a mis les petits plats dans les grands, puisque cet écran Nitro possède un temps de réponse famélique de 1 ms. Celui-ci est également compatible avec la technologie AMD FreeSync.

Enfin, vous profitez également d'une belle connectique. En plus du câble HDMI fournis, vous bénéficiez de 2 ports HDMI et 1 port DisplayPort. Vous n'avez plus qu'à le brancher, et la partie peut commencer !