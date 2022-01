Soldes Cdiscount : cet écran PC gamer incurvé Acer Nitro a rarement été aussi peu cher

L'avantage des écrans incurvés est de proposer un confort visuel qui repose les yeux. En effet, le design incurvé épouse la forme des globes oculaires. Ainsi, pour aller d'un coin à un autre sur un écran de ce type, il faut faire moins d'effort. Cela à un grand impact sur la fatigue des yeux à la fin de la journée.

En plus de ça, l'écran prend vraiment soin de vous avec deux technologies essentielles : une qui limite les scintillements à l'écran et une qui fait diminuer la lumière bleue. Même s'il existe des options et des logiciels pour gérer la lumière bleue, cette option directement incorporée à l'écran est un vrai avantage.

En plus de ça l'écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync. C'est à dire que la fréquence affichée à l'écran se synchronise avec celle de la carte graphique, afin d'optimiser le rendu dans les jeux vidéo. C'est un vrai confort à l'usage.

Enfin, pour la connectique vous pouvez compter sur deux ports HDMI v.2.0 ainsi qu'un DisplayPort v.1.2 en plus de la prise jack (il n'y a pas de haut-parleur sur l'écran).