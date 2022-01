Ce PC portable gamer chute à moins de 700€

Il est temps de se pencher sur le côté technique de cet ordinateur portable dont nous vantons tant les mérites. Tout d'abord, il est équipé d'une dalle de 15,6" Full LED IPS avec une résolution Full HD et un traitement antireflet et mat.

Le processeur est un AMD Ryzen 5 5600H Cezanne 3.3 GHz, 6 cœurs couplé à une carte graphique NVIDIA Turing GeForce GTX 1650 avec 4 Go GDDR6 dédiés. Il y a également une puce graphique Radeon Vega 7 intégrée au processeur. Avec Optimus, le PC va automatiquement détecter la puissance nécessaire pour bien faire tourner le programme que vous utilisez et ainsi basculer entre la carte graphique ou la puce.

Il tourne avec 8 Go de RAM DDR4 3200 MHz et peut en contenir jusqu'à 32. Il y a d'ailleurs un deuxième slot de libre si vous souhaitez le booster un peu. Tout comme il y a un second emplacement M.2 pour accueillir un autre SSD en plus de celui de 512 Go NVMe PCIe 3.0 x4.

Pour la connectique, vous avez droit à deux USB 3.2 (Gen1), un USB 3.2 Type-C (Gen1) et HDMI 2.0. Et bien sûr un port Ethernet en plus de la connexion WiFi. Et il est livré avec Windows 11 de préinstallé dessus.