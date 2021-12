L'excellent smartphone Realme GT Master chute à moins de 250€

Commercialisé depuis le début du mois de septembre 2021, le Realme GT Master est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz ; du processeur Qualcomm Snapdragon 778G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche realme UI 2.0.

Pour la photo, on retrouve un capteur arrière atteignant une résolution de 64 mégapixels et une caméra selfie dotée d'un capteur de 32 mégapixels.

Enfin, le GT Master dispose d’une batterie de 4300 mAh qui peut être chargée en seulement 32 minutes par l'intermédiaire du mode SuperDart Charge. Côté sécurité, le téléphone intègre un capteur d’empreinte doublé de la reconnaissance faciale.