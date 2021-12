A moins de 170€, ce boitier PC gamer est une offre immanquable !

MSI est un constructeur avéré et vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés concernant la qualité de leurs composants. Le pack proposé ici est donc composé de trois objets. Le premier est bien entendu le boîtier dans lequel vous allez pouvoir placer tous vos composants. Il s'agit du Mag Forge 100R compatible avec les cartes mères ATX, microATX et Mini-ITX. Il dispose de 5 baies internes, d'un filtre antipoussière magnétique, d'un panneau latéral en verre trempé et d'un système de LED contrôlable via le panneau supérieur.

Avec lui vient une alimentation A650GF 650W 80+ 100% compatible. Il s'agit d'un modèle modulaire, c'est à dire que vous pouvez brancher/débrancher les câbles que vous le souhaitez. Vous aurez alors un cable management très propre, puisqu'il n'y aura pas de superflu dans votre installation. Et que vous pourrez en rajouter à loisir. Les ports disponibles sont les suivants :

1 x alimentation ATX 24 broches



2 x alimentation EPS12V 8 broches avec section détachable de 4 broches ATX12V



2 x alimentation EPS12V 8 broches avec section détachable de 4 broches ATX12V 8 x alimentation ATA série de 15 broches



5 x alimentation interne 4 plots



4 x Alimentation PCI Express de 8 broches avec section détachable à 2 broches

Enfin, le petit accessoire en plus qui est très pratique est le kit de watercooling MSI MAG CoreLiquid 240R. Il s'agit d'un système de refroidissement liquide pour le processeur avec un ventilateur de 120 mm. C'est très pratique pour garder son processeur à une température correcte, encore plus si vous tentez l'overclocking pour lui faire dépasser ses limites.