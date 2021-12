7 idées cadeaux à prix cassés pour Noël chez Cdiscount

Pour les personnes au budget plus restreint, Cdiscount propose le très bon Samsung Galaxy A12 à seulement 189€ en ce moment. Son écran de 6,5" affiche une résolution de

1600 x 720 pixels avec 60Hz de taux de rafraichissement. Le modèle proposé ici dispose de 64 Go de mémoire interne, qu'il est possible d'étendre en se procurant une carte microSD séparément. Elle permet de stocker des photos et des vidéos, là où la mémoire interne, elle, est dédiée aux applications. Le côté photo est assez intéressant, avec quatre capteurs arrière de 48MP, 5MP, 2MP et 2MP capables de filmer en 1080p à 30 images/seconde. Avec ses 4 Go de RAM, vous allez pouvoir naviguer dessus en tout fluidité et vous faire plaisir à moindre coût.