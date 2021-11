Le Samsung Galaxy S20 FE chute une nouvelle fois de prix chez Cdiscount

Lors de notre test maison du Samsung Galaxy S20 FE, nous avions loué ses caractéristiques techniques dignes d'un modèles haut de gamme alors qu'il se classe d'entrée dans la moyenne. Pourtant il ne démérite absolument pas et reste même une très bonne affaire encore aujourd'hui.

Sûrement parce que l'édition FE, pour Fan Edition, est un modèle particulier développé d'après les retours de la communauté autour du S20 de base. Ainsi les défauts relevés ont été corrigés et le smartphone est au plus proche des attentes des utilisateurs.

Un écran Super AMOLED Full HD de 6,5", 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire, un port MicroSD pour étendre la mémoire du téléphone, une autonomie de 36h, un indice de protection de 68… Trois capteurs photo à l'arrière : un grand angle de 12 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un telephoto de 8 Mpx. Et enfin un appareil photo avant pour les selfies de 32 Mpx.

Quand on vous dit qu'il a tout des grands, on ne vous mentait pas.