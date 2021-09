Asus Vivobook Pro : avec son écran OLED, cet ultraportable est en promo à partir de 899€

Commençons par le Vivobook Pro 14 OLED. Comme son nom l'indique, cet ordinateur portable dispose d'un bel écran OLED de 14" d'une résolution de 2800 x 1800 alimenté par la carte graphique Intel Iris Xe Graphics. Et vous ne serez pas déçu par ses performances, grâce aux 8 Go de RAM combinés à l'excellent processeur Intel Core i5 11300H. Vous disposez également de 512 Go de stockage SSD, largement suffisant pour conserver avec vous tous les fichiers dont vous pouvez avoir besoin. Ce PC est également équipé d'une webcam filmant à une qualité de 720p ainsi que de haut-parleurs Harman-Kardon, une firme dont la réputation n'est plus à faire. Prise HDMI, port USB4 et 2 ports USB 2.0 complètent ce bel appareil de seulement 1,4kg.

Concernant le Vivobook Pro 15 OLED, celui-ci se distingue notamment par son écran plus grand, d'une taille de 15,6". Pour seulement 250 grammes de plus, cet ordinateur ultraportable possède une résolution d'écran de 1920 x 1080 en Full HD, également avec la carte graphie Intel Iris Xe Graphics ou la NVIDIA GeForce GTX 1650. Concernant le hardware, le même processeur Intel est installé sur cet appareil, mais avec une RAM de 16 Go, soit des performances potentielles encore décuplées par rapport au Vivobook Pro 14. En plus de deux ports USB 2.0, il faut ajouter un port USB-C, un port USB 3.2 et un port HDMI.