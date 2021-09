Avis aux gamers, ce PC portable gamer Asus 15,6" avec une GTX 1650 tombe à moins de 700€

À présent, passons aux caractéristiques techniques de cet ordinateur portable imaginé par Asus. Cette machine est dotée d'un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces. La zone d'affichage est donc très importante et vous permettra de jouer dans un confort optimal. Le processeur Intel Core i5 9300H à 2,4 GHz est accompagné par une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 / Intel UHD Graphics 630. Comptez aussi sur 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation Windows 10 Home est lui aussi inclus.