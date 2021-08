Equipez-vous pour la rentrée avec ce PC Portable Asus avec Office 365 et une sacoche à prix choc

Simple et efficace, le PC portable Asus E406MA-BV691TS est un excellent compagnon pour rentrée à venir, idéal pour de la bureautique. Que l'on soit étudiant, actif ou encore désireux de posséder un ordinateur portable disposant des essentiels du genre, vous êtes à bonne adresse.

Avec un écran de 14" d'une résolution de 1366 x 768 en HD, un poids plume de seulement 1,38kg et une largeur de moins de 2 cm, cet ordinateur est avant tout fait pour se déplacer avec vous, qu'il s'agisse du travail ou encore de la fac. ET ça tombe bien, puisque ce lot inclut une sacoche ! Ne disposant pas de ventilateur mais de la technologie IceCool, ce PC n'est pas pensé pour le gaming pur et dur, mais est en mesure de s'accommoder à diverses utilisations quotidiennes. Sa mémoire RAM de 4 Go et son SSD de 128 Go complètent la fiche technique.

Fourni avec Windows 10 S, un abonnement à Microsoft Office 365 d'un durée d'un an est également inclus, vous n'avez plus qu'à taper.