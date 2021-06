Lenovo IdeaPad 3 : 100€ de réduction sur ce PC portable 14 pouces sous Ryzen 5

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous deux jours ouvrés. Il est possible de payer en quatre fois, soit 128€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un PC portable Ultrabook de Lenovo, marque bien connue dans le domaine, modèle IdeaPad 3 14ADA05. Il présente un écran 14" TN FHD rétroéclairé par LED, doté de la fonction anti-éblouissement. Il embarque un processeur graphique AMD Radeon Vega 8, un processeur AMD Ryzen 5 3500U quadricœur cadencés entre 2,1 et 3,7 Ghz, 8 Go de RAM DD4 2 400 Mhz et un SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe de 512 Go. Une fiche technique plutôt solide pour un usage multimédia, en somme. Nativement, l'IdeaPad 3 propose comme système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits.

L'IdeaPad 3 intègre également 2 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI, une prise combo casque/microphone et un lecteur de carte mémoire 4 en 1 (carte SD, MultimediaCard, carte SDHC et carte SDXC). Il propose également une webcam obturable, faisant de lui grâce à tous ces éléments un outil de travail bien équipé.