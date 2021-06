Lenovo Ideapad 3 : un PC portable Gamer sous Ryzen 7 à moins de 800€

299 € de réduction pour une machine qui a déjà fait ses preuves est une belle offre qui ne se refuse pas. Si vous êtes à la recherche d’un PC portable polyvalent et puissant, celui-ci devrait retenir votre attention avec sa fiche technique plutôt complète.

Son écran Full HD de 15,6“ est animé par un performant circuit graphique de Nvidia, le GTX 1650Ti avec 4 Go de mémoire vidéo GDDR dédiée. Le cœur du PC est un puissant processeur AMD Ryzen 7 4800H à 2,9 GHz. Le tout est épaulé par pas moins de 16 Go de mémoire RAM. Pour le stockage, vous disposez d’un SSD de 512 Go au format M2.2280 PCIe NVMe.

Ses principales caractéristiques annoncent tout de suite la couleur, c’est un PC portable orienté gaming. Certes, ce n’est pas le plus puissant, mais il offre ici un rapport performance/prix très bien placé.