Belle promotion sur ce PC portable HP qui bénéficie de 50€ de réduction immédiate

La dénomination “ultrabook” désigne les PC portables qui entrent dans une catégorie limitée de taille et de poids, ils sont donc particulièrement utiles pour une utilisation nomade. Ce modèle HP 15-DW1050NF pèse en effet moins de 2 Kg et si son écran est grand (15,6 pouces), ses bordures quant à elles sont minimales (6,5 mm en tout) pour garder une taille facilement manipulable.

La PC embarque un processeur Intel i3 de 10ème génération et une puce graphique intégrée Intel UHD Graphics, de quoi bien gérer tout type d’utilisation bureautique et même pourquoi pas du gaming léger. S’ajoute à cela un SSD M.2 de 128 Go, votre stockage sera donc rapide également.

La batterie présente une autonomie impressionnante de plus de 12h, car un ordinateur ultraportable qui ne tient pas la longueur en termes de batterie perd beaucoup de son intérêt. Malgré son tout petit prix, surtout vu la promo proposée par Cdiscount, cet ultrabook a tout ce qu’il faut pour être un outil de travail nomade et performant.