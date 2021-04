Un PC Portable Gamer MSI GL65 Leopard avec une GeForce RTX 2070 à prix choc

Le monstre de puissance qu'est le PC Portable Gamer MSI GL65 Leopard équipé de l'excellente carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 vient de voir son prix chuter de façon vertigineuse chez Cdiscount ! La bête passe ainsi à seulement 1099,99 euros au lieu de 1599,99 euros, ce qui nous amène à une gigantesque économie de 499 euros.



Dans le domaine du gaming, les prix grimpent très vite lorsque l'on souhaite s'équiper avec des appareils de qualité. Cette promo fait ainsi beaucoup de bien en rendant déjà bien plus accessible ce matériel robuste et ultra performant. Doté d'un processeur Intel Core i5 de dixième génération, d'une mémoire vive de 16 Go (en deux fois 8 Go) et d'un espace de stockage SSD de 1 To, le MSI GL65 Leopard est en effet un très bon produit qui détient des atouts indéniables pour briller dans l'univers du jeu.



Son écran de 15,6 pouces affiche une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels avec rétroéclairage par LED d'une fréquence maximale qui peut atteindre les 144 Hz. Le jeu en ligne se fera donc sur une image fluide et bien nette sans risque de latence. Pour augmenter le plaisir et améliorer le confort de jeu, l'affichage des couleurs est soigné avec la présence d'une vaste gamme NTSC de 72 % et des technologies MSI Matrix Display et MSI True Color Technology 2.0.