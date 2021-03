Excellent prix pour ce PC portable gamer Asus avec une RTX 3060 6 Go

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais dès le lendemain. Il est possible de payer en quatre fois, soit environ 281€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un PC portable gamer ASUS doté d'une dalle IPS de 15,6" FHD doté d'un temps de réponse de 3ms pour un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L'écran supporte également la technologie Free-Sync et intègre une fonction anti-éblouissement. Le PC portable embarque donc une GeForce RTX 3060 6 Go, un processeur Intel Core i5-11300H composé de 4 cœurs cadencés de 3,10 à 4,40 Ghz et 8 threads, ainsi que deux barrettes de RAM 8 Go DDR4-3200. Il intègre également un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Le système d'exploitation par défaut est une version Home de Windows 10. Une fiche technique présentant donc tout ce qu'il faut pour séduire les joueurs et joueuses exigeants.

Côté connectique, ce PC portable ASUS embarque 2 ports M.2 (PIC Express/SATA), une prise casque et micro, 3 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port USB-C 4, un port Ethernet, un port HDMI. Il intègre bien sûr le Wi-Fi et le Bluetooth 5.2.

Pour embellir encore plus cette offre déjà fort intéressante, ce PC portable ASUS s'accompagne d'un mois offert au Xbox Game Pass PC, afin de profiter de sa puissance sur un vaste catalogue de jeux.