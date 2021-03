50€ de réduction sur ce PC portable Lenovo Legion Y540-15IRH avec ce code promo

Commençons par présenter la bête : avec son poids total de 2,3 kg et son châssis en ABS polycarbonate, il s'agit d'une machine robuste qui tiendra dans le temps, sans pour autant être trop difficile à transporter.

Son processeur Intel i5-9300H cadencé à 2,4 GHz, sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ainsi que ses 8 Go de RAM (extensible grâce à un deuxième slot) lui permettent de proposer des performances plus qu'honorables et des conditions de jeu agréable et fluide dans la plupart des conditions. La configuration est complétée par un SSD de 256 Go qui vient parfaire une configuration déjà robuste et efficace.

Du côté de l'écran, Lenovo a opté pour un format 15,6 pouces en Full HD avec une fonction anti-éblouissement et un grand angle de vision.