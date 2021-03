Bon plan : remise de 100€ sur ce PC portable gamer Acer Nitro 17,3" avec une RTX 3060 (ODR)

Voilà une belle offre chez Cdiscount avant d'attaquer le week-end. En effet, Acer propose en ce moment même une offre de remboursement de 100€ sur ce modèle de PC portable gamer. Notez que cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous 3 jours. Il est possible de payer en quatre fois, soit 307€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de 2 ans.

Il s'agit donc d'un PC portable 17,3" FHD 144 Hz avec un taux de réponse de 3 ms d'Acer, une marque bien connue dans le domaine du matériel informatique. Il présente une fiche technique impressionnante, particulièrement grâce à une RTX 3060 6 Go, un processeur i5-10300H, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Autant dire qu'une telle configuration saura faire tourner tous les jeux récents en Ultra RTX On absolument sans effort en résolution Full HD. Notons que le système d'exploitation installé nativement est une version familiale 64 bits de Windows 10.

Côté connectique, ce PC embarque la technologie Gigabit Ehternet avec un port RJ-45, un port HDMI et quatre ports USB Type-C. Il embarque également une batterie à 4 cellules en Lithium Polymère de 3560 mAh promettant une autonomie de 10 heures.

Pour terminer avec une note venant parfaire ce beau tableau, le PC portable s'accompagne d'une souris filaire Nitro disposant de plusieurs niveaux de sensibilité et quatre boutons supplémentaires programmables, dotée d'un design noir/rouge agressif qui saura ravir plus d'un gamer.