Vente flash Asus : ce PC portable Asus Vivobook S 17'' avec Ryzen 3 à prix choc

La vente flash en question est organisée par Cdiscount pour une semaine (et dans la limite des stocks disponibles). Tout d'abord, pensez à bien utiliser le code suivant pour appliquer la réduction de -25€ : 25EUROS. La livraison à domicile ou en point retrait est offerte. Les clients Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) pourront placer 5% du montant total dans leur cagnotte puis s'en servir sur un futur achat. Le paiement en quatre fois est possible et la garantie est valable pendant deux ans.

Cet ordinateur portable Asus Vivobook S est équipé d'un grand écran 17,3 pouces avec une définition en HD+ (soit 1600 x 900 pixels). Il embarque également un processeur AMD Ryzen 3 3200U à 2.6 GHz ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon Vega 3, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go via SSD. Un espace de stockage secondaire de 1 To via un disque dur est aussi de la partie. Le système d'exploitation Windows 10 Home est directement fourni.

Ainsi, ce PC portable conçu par Asus est idéal pour travailler et naviguer sur internet dans d'excellentes conditions. Il pourra également faire tourner certains jeux peu gourmands en ressources. Nous pouvons donc dire qu'il parviendra à s'adapter à toutes les tâches.