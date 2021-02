Bon plan : le smartphone Xiaomi Mi 10T Lite 128 Go à un excellent prix ce weekend !

Lancé à la fin du mois de septembre 2020 avec le Mi 10T et le Mi 10T Pro, la version allégée du Mi 10T est un smartphone milieu de gamme.

Le téléphone est équipé d'un écran Full HD+ de 6,67 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels), d'un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 750G, de 6 Go de mémoire RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible par carte microSD jusqu'à 512 Go) et d'une batterie de 4820 mAh (compatible charge rapide). Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10 avec une interface utilisateur MIUI 12.

Du côté de la photo, on notera la présence d'un capteur principal Sony IMX682 de 64 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.