Belle promo sur le Xiaomi Mi TV Stick chez Cdiscount

Concurrent du Fire TV d'Amazon et du Chromecast de Google, le Mi TV Stick de Xiaomi est un dongle doté d'un port HDMI qui se branche directement sur un téléviseur.

L'interface de streaming est équipée du système Android TV 9.0 qui permet de retrouver les applications les plus connues du moment. Parmi ces applications, on retrouvera notamment Netflix et Prime Video qui disposent d'un accès rapide grâce à deux boutons spéciaux situés sur la télécommande fournie.

Compatible avec le Google Assistant, le Xiaomi Mi TV Stick embarque une mémoire vive de 1 Go de RAM ainsi qu'un espace de stockage de 8 Go.