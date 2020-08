Pour la rentrée, Cdiscount casse les prix sur les PC portables HP

Nous poursuivons cette sélection PC portable avec le HP 15“. Il reprend une configuration assez proche de la version 14“ en ajoutant un écran HD de 15,6“ affichant une résolution maximale de 1366 x 768 pixels et il profite d’un rétroéclairage WLED. Il est équipé d’un processeur Intel Core i3 1005G1 associé à 4 Go de mémoire RAM et d’un disque dur principal de 128 Go en SSD et d’un second disque dur de 1 To.

Comme la version 14“, ce PC portable HP 15“ est livré avec une sacoche de transport en tissu synthétique HP et Microsoft Windows 10 Edition Familiale. Vous pourrez profiter de paiement en 4 fois proposé par Cdiscount et vous l’offrir pour 135 € par mensualité tout en bénéficiant de l’offre de remboursement HP.