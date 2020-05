La souris gaming Corsair Sabre encore moins chère ce soir !

Baisse de prix pour la Corsair Sabre chez Cdiscount

Un capteur optique en 10 000 dpi

On vous invite donc à vous rendre sur le site Cdiscount pour vous procurer en promotion la Corsair Sabre.Alors qu'elle est normalement vendue à 49,99 euros, la souris gaming filaire voit son prix baisser à 34,99 euros ; soit 15 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Pour les frais de port, ils sont offerts si la livraison de la souris en point relais ou à domicile est choisie. Concernant les membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite et rapide à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté.La souris gaming de Corsair (modèle CH-9303011-EU) possède un capteur optique qui peut atteindre les 10 000 dpi.Compatible Windows Vista / 7 / 8 / 10, la Corsair Sabre embarque 8 boutons programmables qui sont facilement personnalisables et qui vous permettent d'affiner votre style.Disposant d'un rétroéclairage à 16,8 millions de couleurs sur quatre zones, la souris mesure 12,4 x 8 x 3,8 cm et a un poids d'à peine 100 grammes.