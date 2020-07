Le smartphone Honor 9X à prix cassé pendant les soldes d'été chez Cdiscount !

Nous sommes allés dans les rayons virtuels de Cdiscount pour vous ramener cette bonne affaire. L'e-commerçant bordelais vous facilitera la vie avec la livraison gratuite à domicile et le paiement en quatre fois (58,87€ au moment de l'achat puis 58,85€ par échéance). Les clients Cdiscount à volonté peuvent même bénéficier de la livraison express sans frais supplémentaires. Pour cela, activez votre essai gratuit. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Passons tout de suite aux caractéristiques du smartphone. Le Honor 9X embarque un superbe écran de 6,59 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Cette dalle sera un vrai bonheur pour vos yeux. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Kirin 810 accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Le Honor 9X gère bien le multitâche puisque toutes les applications se lancent avec une grande fluidité. Par contre, il va falloir faire des concessions sur les jeux vidéo gourmands en ressources.