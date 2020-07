L'excellent Samsung Galaxy S10 Lite soldé à moins de 450€ chez Cdiscount !

Le site bordelais Cdiscount est aux commandes de cette bonne affaire. Parmi les modalités essentielles à connaître, citons la livraison gratuite à domicile et la possibilité de payer en quatre fois (115,22€ au moment de l'achat puis 115,19€ par échéance). Les clients Cdiscount à volonté profiteront même de la livraison express sans frais supplémentaires. Pour cela, activez votre essai gratuit. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Une seconde assurance contre la casse est à 39,99€ pour un an et 54,99€ pour deux ans.

Ce Samsung Galaxy Note 10 Lite est pourvu d'un écran OLED extrêmement grand de 6,7 pouces avec une définition atteignant 2400 x 1080 pixels. Cette dalle parfaitement calibrée est idéale pour lire, regarder des films ou même jouer avec un confort presque équivalent à celui offert par une tablette tactile.

De plus, les performances du smartphone sont vraiment convaincantes grâce à son processeur Exynos 9810 accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Toutes les applications et autres jeux vidéo téléchargeables se lanceront sans le moindre ralentissement.