Le PC portable gaming Lenovo Ideapad L340 15,6" à prix cassé chez Cdiscount

Lenovo vous propose tout d'abord avec l'Ideapad L340 un très bel appareil. Le PC portable est très élégant avec son coloris noir mat et son clavier au rétro-éclairage bleu du plus bel effet. C'est aussi une machine plutôt fine et au poids correct dépassant à peine les 2 kg.

L'écran de 15,6 pouces possède une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, avec un filtre anti-éblouissement et une luminosité de 220 cd/ m2. Pour le son, Lenovo propose une partie audio compatible Dolby qui vous immerge un peu plus encore dans vos univers préférés. Sensations garanties !

Passons désormais au coeur du PC portable : sa fiche technique. Pour afficher les graphismes les plus fins, vous pourrez compter sur le processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, qui permet d'obtenir une définition Full HD sur la plupart des titres PC. Le processeur est quant à lui un Intel Core i5 de 9ème génération pour des temps de chargement plus rapides et une fluidité d'exécution dans toutes les taches.