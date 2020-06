French Days : l'excellent PC portable Lenovo Ideapad 14" encore une baisse

Nous nous sommes rendus chez Cdiscount pour profiter de cette bonne affaire uniquement disponible pour les French Days. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne vous livrera gratuitement et met à votre disposition le paiement en quatre fois. Comptez alors 138,25€ par échéance. Les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur commande chez eux sous un jour ouvré. Sachez aussi qu'un an d'abonnement à l'antivirus Norton 360 Deluxe vous sera offert. La garantie de base est valable pendant deux ans.

Cet ordinateur portable Lenovo Ideapad arbore un très bel écran 14 pouces avec une définition Full HD. Sa configuration est plutôt robuste grâce au processeur Intel Core i5 8265U. Une carte graphique Intel UHD Graphics 620 est également présente, tout comme 8 Go de RAM et un stockage interne de 512 Go via SSD. Le système d’exploitation embarqué est un Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Ce PC vous permettra de jouer, de travailler et de faire tourner tous les logiciels sans difficulté.