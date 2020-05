French Days : un PC portable HP Pavilion Gaming avec une GTX1650 à prix cassé

Destiné à l'usage du Gaming, le HP Pavilion Gaming 17-cd0077nf est un PC portable de 17,3 pouces doté d'un écran à rétroéclairage WLED Full HD (résolution 1920 x 1080px), d'un processeur Intel Core i5-9300H, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et surtout d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 / Intel UHD Graphics 630. Il n'y a pas de système d'exploitation sur cette machine. Vous êtes donc libre de choisir votre OS préféré.



Pour la connectique, on retrouvera essentiellement 1 lecteur de carte SD, 1 port USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort 1.4, 1 prise combo casque/microphone, 1 port USB 3.1 Gen 1 (Sleep & Charge), 2 ports USB 3.1 Gen 1, 1 port LAN et 1 port HDMI.