Un pack complet PC portable 15" avec sacoche + imprimante + écran 27" et Norton 360 offert !

Le PC portable en question un HP 15S-FQ1036NF doté d'un écran HD de 15 pouces, d'un processeur Intel Core i3-1005G1, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10.

La sacoche HP pour PC portable de 15 pouces est équipée d'une bandoulière pour le transport et de compartiments pour pas mal d'accessoires.

Pour l'imprimante, il s'agit du modèle Deskjet Plus 4110 de HP qui embarque un écran LCD, une connexion sans fil Bluetooth et le réseau Wifi.

Enfin, le moniteur est l'écran 27Y de HP. D'un format de 27 pouces, il possède une diagonale de près de 69 cm, une résolution FHD 1080p, un temps de réponse de 5ms et un angle de vue à 178 degrés.