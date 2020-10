Le MacBook Air 13 pouces d'Apple voit son prix chuter chez Cdiscount

Cette version 13" du MacBook Air est un ultraportable équipé d’un écran Rétina à rétroéclairage par LED avec la technologie True Tone et une très haute résolution allant jusqu’à 2560 x 1600 pixels. Il est aussi doté d'un processeur Intel Core i3, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, et d’un disque dur de 256 Go en SSD.

En ce qui concerne la connectique, le Wifi 802.11a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.0, 2 ports USB-C 3.1 et une sortie casque sont notamment de la partie.