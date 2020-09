5 ordinateurs portables en réduction pour l'anniversaire Cdiscount

Du côté graphique, on retrouve une carte Nvidia GeForce GTX 1660 Ti avec 6 Go de mémoire dédiée. L’écran est un 15,6“ Full HD dotée d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le disque dur de 512 Go est au standard SSD M2 2280 et la machine est livrée avec FreeDos. Son autonomie atteindra au maximum 4,5 heures et pèse 2,3 kg.