Un PC portable HP gaming avec une GTX 1050 à moins de 620€

Et bien oui, Cdiscount frappe fort une nouvelle fois avec cette bonne affaire. Les modalités sont toujours les mêmes puisque chaque acheteur profitera de la livraison gratuite à domicile et du paiement en quatre fois (158,74€ au moment de l'achat puis 158,73€ par échéance). Comme d'habitude, les abonnés au service Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) pourront recevoir leur colis sous un jour ouvré. Une garantie de deux ans est logiquement de la partie et une assurance casse + vol est disponible à 61,99€ pour un an et 81,99€ pour deux ans.