French Days : les meilleures offres high-tech à saisir chez Cdiscount

La machine embarque un processeur Intel Core i5-1035G1 avec 8 Go de mémoire vive (dont 4 Go soudés sur la carte mère). La partie graphique est confiée à un circuit Intel UHD Graphics. La dalle de son écran est traitée anti-éblouissement et dispose d’une gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %.

Le disque dur, au format SSD M.2 PCIe, a une capacité totale de 512 Go. Le PC portable Asus est livré avec Windows 10 Home et pèse 1,9 Kg. Il est compatible avec les normes Bluetooth 4.1 et WiFi 802.11ac. Il dispose d’un lecteur de carte microSD. Son clavier comporte un pavé tactile le tout intégré dans un châssis compact et fin.