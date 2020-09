Bon plan smartphone : l'entrée de gamme Samsung Galaxy A31 à moins de 260€

Après avoir évoqué l'offre de Cdiscount, passons désormais aux points forts du Galaxy A31.

Le smartphone de Samsung est équipé d'un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces (définition 2400x 1080px), d'un processeur MediaTek6768 OctoCore 2,0GHz, d'une mémoire interne de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible via port microSD jusqu’à 512 Go, d'une batterie de 5000 mAh (compatible avec la charge rapide 15 W) et du système d'exploitation mobile Android 10 (avec une surcouche Samsung One UI 2.1).

Du côté de l'APN, on retrouvera un quadruple capteur principal de 48 MP + 8MP + 5 MP + 5 MP et une caméra frontale de 20 MP.