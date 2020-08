Pour la rentrée, le PC portable Acer Swift avec Ryzen 5 et Radeon Vega 8 est à moins de 520€

Passons désormais aux points forts du laptop après avoir évoqué l'offre promotionnelle.

Le Acer Swift SF314-41-R1X6 est un PC portable équipé d'un écran Full HD de 14 pouces (1920 x 1080px), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U et d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation Windows 10.

Pour la partie connectique, on retrouvera essentiellement un lecteur de cartes SD, un port HDMI, un port USB-C 3.1 Gen 1, 2 ports USB 3.0, un port USB 2.0 et une prise combo casque/microphone.