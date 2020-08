Rentrée gamer : le PC portable Asus 15" avec i5 et 1650 à un prix défiant toute concurrence !

Nous avons déniché cette bonne affaire au sein des rayons virtuels de Cdiscount. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne vous livrera gratuitement à domicile et vous permettra de payer en quatre fois (soit 166,42€ au moment de l'achat puis 166,39€ par échéance). Les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€/an) recevront leurs commandes plus rapidement et sans frais supplémentaires tout au long de l'année. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Ce PC portable Asus possède un écran 15 pouces avec une définition Full HD. Ses performances sont excellentes grâce au processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8300H à 2.3 GHz inclus. Il est accompagné par une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits est de la partie.

Ainsi, cet ordinateur a été conçu pour les joueurs puisqu'il est capable de faire tourner la plupart des jeux de façon convenable. Il est également parfait pour travailler sur des logiciels gourmands en ressources.