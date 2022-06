La balance connectée Withings voit son prix chuter grâce à ce code promo !

Cette offre de Boulanger s'intéresse donc à une balance connectée de Withings, une marque d'excellente réputation dans le domaine, modèle Body Cardio.

Celle-ci se veut un véritable compagnon de santé, et ce jusqu'à 8 personnes (avec une plage de mesure de 5 à 180 kg). Elle enregistrera ainsi la progression de chaque personne individuellement via reconnaissance automatique, non seulement sur la masse graisseuse mais sur l'ensemble de la composition corporelle. Si vous êtes un grand sportif, un Mode Athlète est également de la partie.

Outre cela, cette balance connectée de Withings (via Wi-Fi ou Bluetooth) pourra également contrôler votre rythme cardiaque, compter le nombre de pas à l'aide d'un tracker ou l'application Healt Mate, et même vous donner la météo pour savoir s'il est temps d'aller faire du sport (seulement en Wifi).

Pour l'aider dans cette tâche, la Body Cardio peut compter sur l'application Withings, compatible avec les appareils Android et iOS, smartphones comme tablettes.

Pour ne rien gâcher, cette balance affiche un design sobre et élégant en verre trempé et en plastique (en l'occurrence de couleur noire), qui ne fera certainement pas tâche dans votre salle de bains ou ailleurs.